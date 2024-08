90-годишна жена отпразнува рождения си ден със скок с парашут (ВИДЕО)

Възрастна жена от Калифорния отпразнува 90-ия си рожден ден този месец, скачайки с парашут от 4000 метра над земята.

Шърли Тътър от Дъниган реши да се отдаде на екстремно преживяване и да сбъдне една от големите си мечти, за да отбележи деветото си десетилетие на Земята, и на 16 август зачеркна тази задача от списъка с желания.

Шърли, която е преборила рак през живота си и вече не се страхува от нищо, скочи от самолет, прикрепена към професионален парашутист от компанията SkyDance SkyDiving от летище Йоло Каунти.

A self-proclaimed “dangerous broad” celebrated her 90th birthday with a skydive in Davis!



“I’m a dangerous broad,” Shirley Tuter jokes while preparing for her jump. All smiles, Tuter then blows a kiss to the camera before jumping out of the plane with no hesitation. 🪂 pic.twitter.com/gTaLudMapy