Брад Пит и Инес де Рамон на кинофестивала във Венеция (СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон стилни и усмихнати във Венеция!

На 31 август двойката пристигна заедно в Италия за Международния филмов фестивал във Венеция през 2024 г., залагайки на координиран стайлинг. Актьорът носеше бяла риза с кариран панталон и бели обувки, докато приятелката му беше с бял топ, макси пола и токчета.

Двойката изглеждаше в добро настроение, усмихваха се и махаха на зрителите, докато се отправяха към водното такси.

Brad Pitt and his girlfriend, Ines de Ramon, were seen arriving at Marco Polo Airport, effortlessly chic in matching white shirts, ahead of the premiere of his upcoming film, Wolfs, at the 81st Venice International Film Festival.



Това беше рядка съвместна публична поява за 60-годишния Брад и 34-годишната Инес, които до голяма степен държат връзката си далеч от светлините на прожекторите и никога не са говорили за нея, откакто за първи път предизвикаха слухове за романс в средата на 2022 г.

За последен път двамата бяха снимани заедно през юли по време на британското Гран при на Формула 1 в Англия, като и двамата бяха облечени в пастелни тоалети. Два месеца по-рано те бяха забелязани на разходка с кучетата си на плаж в Санта Барбара, Калифорния. Излизането се случи по-малко от два месеца, след като Инес финализира развода си с Пол Уесли, от когото се раздели през 2022 г.

BRAD PITT arrival at Venice with his girlfriend Ines!

Waiting for Tomorrow's Red Carpet!

Носителят на Оскар, който все още е в разгара на съдебна битка с Анджелина Джоли за тяхната френска винарна Château Miraval, представя премиерата на последния си филм "Вълци единаци" на Международния филмов фестивал във Венеция на 1 септември.

Във филма участва и Джордж Клуни, който преди това е работил с Брад по филмовата трилогия на Оушън, както и по филмите Confessions of a

Джордж пристигна на кинофестивала ден по-рано, придружен от съпругата си Амал Клуни.

Анджелина също присъства на събитието, появявайки се на 29 август на премиерата на новия филм "Мария", биографичен филм, в който тя играе ролята на покойната известна оперна певица Мария Калас, но напусна Венеция на следващия ден.

