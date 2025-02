Анджелина Джоли все още е в чудесни отношения с бившия си

Анджелина Джоли, звездата от филма "Мария", направи рядък коментар за първия си брак по време на разговор с филмовия критик Ленард Малтин на Международния филмов фестивал в Санта Барбара в сряда.

По време на интервюто Малтин пусна поредица от клипове от филмографията на Джоли, включително сцени от "Хакери" - кибертрилър от 1995 г., в който тогава 20-годишната актриса играе заедно с Милър.

"Току-що казах на някого, че е много забавно, защото мисля, че започваме с "Хакери", нали?", предположи Джоли. "Да, това е Джони. Току-що говорих с него. Обожавам това. Имам възможността да видя бившия си съпруг с 2000 души в залата."

След като излъчиха откъсите от "Хакери", 49-годишната актриса разкри, че с 52-годишния актьор от "Трейнспотинг" все още поддържат контакт, въпреки че са разведени вече 25 години.

"Всъщност е забавно, защото рядко гледам собствените си филми и мисля, че не съм гледала 'Хакери' от премиерата му. Но имам прекрасни отношения с Джони и двамата имаме синове на една и съща възраст, което ме прави изключително щастлива," разкри Джоли.

Джоли и Милър се ожениха през 1996 г. в малка гражданска церемония. Само 18 месеца по-късно те се разделиха и официално финализираха развода си през 2000 г. Още същата година Джоли се омъжи за актьора Били Боб Торнтън, с когото се разведе през 2003 г. След това през 2005 г. тя започна връзка с Брад Пит, с когото си партнира във филма "Мистър и Мисис Смит".

Силната двойка, наричана от медиите Бранджелина, се ожени през 2014 г., но се раздели само две години по-късно. Разводът им беше финализиран чак през 2024 г. след продължителна осемгодишна съдебна битка.

Джоли и Пит, който е на 61 години, имат шест деца: Мадокс (23 г.), Пакс (21 г.), Захара (20 г.), Шайло (18 г.) и близнаците Нокс и Вивиан (16 г.).

От своя страна Джони Лий Милър беше женен за актрисата Мишел Хикс от 2008 до 2018 г. Те имат син на име Бъстър, който сега е на 16 години.

