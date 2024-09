Адел приключи месеца си на концерти в Мюнхен, връща се у дома

Британската поп звезда Адел приключи поредицата от десет концерта за четири седмици в Мюнхен, над 70 000 почитатели я аплодираха на последната изява от резиденцията ѝ в събота вечер, съобщи ДПА.

С музика, забавление и силни емоции насити сцената 36-годишната певица по време на невероятното шоу на специално изградената сцена на територията на панаира в Мюнхен, пише БТА.

"Благодаря, Мюнхен. Това е абсолютно магическо", каза Адел от сцената.

Певицата, изпълнителка на хитове като Rolling in the Deep и Hello, имаше по два концерта през всяка от последните четири седмици на специално изградената Adele Arena, с дълъг 93 метра подиум, която е за публика от 74 000 души. За многобройните ѝ фенове беше монтиран и огромен екран, за който се твърди, че е най-големият в света - над 4159 квадратни метра.

Почитатели от цял свят се стекоха към германския град за концертите. Организаторите съобщиха, че са продали 730 000 билета за десетте концерта, въпреки високите цени. На концерта в събота вечер певицата сподели с публиката, че няколко часа по-късно се връща у дома, за да заведе детето си на училище в понеделник.

След концертите в Мюнхен Адел бе обявила, че в края на октомври ще има изяви в Лас Вегас, САЩ, преди да си вземе дълга почивка.