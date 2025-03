Джесика Симпсън пие змийска сперма – ето защо (ВИДЕО)

Джесика Симпсън публикува видео в Instagram, в което разкри, че пие... сперма от змия, за да поддържа гласа си в отлична форма.

В краткото клипче Симпсън държи в ръка билкова напитка и отпива от нея, докато обяснява на приятелите си какво точно съдържа течността:

„Това е някаква китайска билка,“ казва тя. „Не бях сигурна дали да я пробвам, но вокалният ми треньор настоя. Проверихме съставките... и се оказа, че съдържа змийска сперма.“

На въпроса дали напитката прилича на чай, Симпсън я сравнява по-скоро с мед. Признанието предизвика бурен смях сред приятелите ѝ, но самата тя остана сериозна в препоръката си към колегите:

„Ако искате добър глас трябва да пиете змийска сперма,“ заяви певицата с абсолютна убеденост, предава Independent.

Феновете не закъсняха с реакциите. В коментарите под видеото мнозина изразиха забавление, но и възхищение от ексцентричността ѝ:

„Тя трябва пак да има собствено шоу – между другото, вярвам ѝ напълно!“, пише един потребител. „Хаха, това е Джес, такава каквато я обичаме,“ добавя друг. „Понякога просто трябва да направиш каквото трябва,“ шегува се трети.

Но странната напитка далеч не е единствената новина около Симпсън. След 15-годишна пауза, на 12 март тя се завърна на сцената с изпълнение на живо на събитието Austin Chapter Block Party, организирано от Академията за звукозапис по време на фестивала SXSW в Тексас. Там тя представи четири нови песни, сред които Use My Heart Against Me и Leave, както и кавъри на Son of a Preacher Man и These Boots Are Made for Walkin’.

„Беше емоционално завръщане към най-добрата част от мен,“ написа тя в публикация, придружена от видео кадри от събитието. „Благодаря ви, че ме прегърнахте. Гласът ми отново полита. Обичам ви. Очаквайте още...“

Само дни по-късно Симпсън издаде и новото си EP Nashville Canyon, Pt. 1. В Instagram тя призна колко дълбоко значение има музиката за нея:

„Пея, защото съм щастлива. Пея, защото съм свободна. Бог ми каза, че трябва да усетя страха, но да го направя въпреки това. Преминавам към истината си, приемайки красотата на неизвестното.“

В личен план Симпсън също преживява сериозни промени. През януари тя официално потвърди раздялата със съпруга си – бившия NFL играч Ерик Джонсън, след 10 години брак. В изявление за People, тя посочи, че двамата са се разделили, но остават обединени около грижата за децата си – 12-годишната Максуел, 11-годишния Ейс и 5-годишната Бърди.

„Ерик и аз живеем разделено, преминавайки през болезнена фаза в брака ни. Децата са наш приоритет и се стремим към най-доброто за тях,“ сподели Симпсън. „Благодарим за любовта и подкрепата и ви молим за дискретност, докато преминаваме през този период като семейство.“