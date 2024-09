Зловеща поличба: Срутване на пирамида в Мексико уплаши индианците (СНИМКИ)

Древна пирамида се срути в Мексико заради обилните валежи, заради което местните индианци видяха плашещо знамение за предстоящи беди по света.

Пирамидата, строена с тухли и е на поне 1100 години, беше смятана за неразрушима до този момент. Разположена е в археологическата зона Ихуацио в мексиканския щат Мичоакан, в западната част на страната, пише Блиц.

Срутването на старата Голяма пирамида предизвика свещен страх сред местното племе пурепеча, което предупреди, че разрушението е лоша поличба, пратена ни от боговете и конкретно от тези, които идват от съзвездието, познато на европейците като Орион.

В региона са построени и други пирамиди. Те са построени на източния бряг на езерото Пацкуаро, около което се развива империята Пурепеча от 900 г. (сл.н.е.) до пристигането на испанските завоеватели по тези земи и региона през 1530 г.

Тази империя е един от най-големите индиански съперници на ацтеките, когото многократно се опитват да покорят и с когото водят кръвопролитни войни на изтребление и изтощение, но така и не успяват да го завземат преди европейските конкистадори да завладеят древно Мексико.

„За нашите предци, строителите на тези пирамиди, това е лоша поличба, която показва близостта на важно събитие, предупреждаващо за опасности - твърди Тариакуири Алварес от племето пурепеча. И продължава: - Преди пристигането на конкистадорите се е случило нещо подобно с рухването на части от една пирамида. Според жителите на пурепеча от онова време това е било, защото боговете, Нана Куерхаепири и К'ери Курикуери, са недоволни и силно разгневени.“

Ancient Pyramid Collapses After Storm In Mexico. Triggering fears of pending disaster. A deluge of heavy rain near Lake Pátzcuaro has triggered the collapse of an ancient pyramid in Mexico. The structure, located in the Ihuatzio Archaeological Zone in Michoacán, had recently…

Разрушената пирамида е построена през 9-и век и според местните стандарти се смята за древна. Пурепеча водят продължителни войни с ацтеките, като особено кървава е тази през 1470 г., когато нанасят поражение на съседите си и не им позволяват да ги завладеят, както се е случило с другите народи в предколумбово Мексико.

В продължение на почти 10 години Цицик Пандакуаре, владетелят на държавата Пурепеча, защитава народа си срещу атаките на ацтеките, докато те се опитват да спечелят господство над целия регион. Съобщава се, че по време само на една битка неговите хора са убили повече от 20 000 ацтекски войници, позволявайки на Пурепеча да задържи властта си над Западно Мексико чак до средата на XVI век.

Сведенията сочат, че на тези пирамиди в Ихуацио са извършвани множество ритуали и местният народ е смятал, че черпи силите си от тях, защото са били връзката с боговете. Така на голямата пирамида са били направени молитви към боговете да бъдат отстранени ацтеките, гласи легендата. Идването на испанците първоначално е било възприето от пурепеча като тази подкрепа свише. Още повече че испанците не избиват местното население и народът запазва до голяма част поминъка си на рибари и земеделци.

Въпросният владетел Цицик Пандакуаре подновява клетвата на предшествениците си да пази голямата неразрушима пирамида. И сега рухването ѝ е възприемано като злощастно събитие с непредвидимо лоши последици.

Племето пурепеча е известно още и като тараско (на испански tarasco). Те днес са индиански народ от Мексико, обитаващ северните и западните райони на щата Мичоакан, главно в близост до градовете Уруапан и Пацкуаро. Те говорят на езика си пурепеча, както те го наричат. Използват го около 100 000 души.

Има дебат между учени за това какво трябва да бъде правилното име на този народ. Те сами се наричат пурепеча, а думата „тараско“ на техния език означава „тъст“ или „шурей“. После е заимствана от испанците и преминава като название на целия народ. Техните съседи и вековни съперници, ацтеките, ги наричат „мичуаке“ - „рибари“, откъдето идва и името на щата Мичоакан.

Пурепеча и до ден днешен пазят много свои древни традиции и обреди. Те посрещат Нова година в началото на февруари - в деня, когато съзвездието Орион се появява на небето (както и в Древния Египет). Празникът в съвремието съчетава местни и католически елементи. Общината запалва така наречения Нов огън (chijpiri jimbani) в чест на началото на церемонията по почитане на Четирите елемента.

