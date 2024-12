Нидерландия връща на Мексико череп, инкрустиран с мозайки (СНИМКА)

Нидерландия върна на Мексико човешки череп, инкрустиран с мозайка, от колекцията на Музея за света, съобщи министърът на образованието, културата и науката Епо Браюнс, цитиран от местни медии.



От 4 октомври 2023 г. Тропическият музей в Амстердам, Музеят за Африка в Берг ен Дал и Етнографският музей в Лайден функционират заедно със Световния музей в Ротердам под едно име: Музей на света (Wereldmuseum).



Мексико поиска връщането на човешкия череп и министерството го е предало на мексиканското посолство в четвъртък.

🇳🇱 The Netherlands has returned a mosaic-inlaid Mixtec skull to Mexico. Part of restitution efforts, this follows similar returns to Indonesia and Sri Lanka.#CulturalRestitution #Netherlands #Mexico #CulturalHeritage pic.twitter.com/Es5IzN91If