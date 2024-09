НАСА ще наблюдава насочен към Земята астероид - "богът на разрушението" (ВИДЕО)

НАСА обмисля да извади два космически кораба от запаса си, за да шпионира астероида Апофис преди приближаването му към Земята през 2029 г.

Астероидът Апофис с размер приблизително 340 метра се очаква да прелети покрай Земята през 2029 г. Този космически камък е кръстен на древноегипетския бог на хаоса и разрушението и затова самият астероид понякога е наричан „богът на хаоса“ или „богът на разрушението“.

НАСА вече изпрати космическия кораб OSIRIS-APEX за изследване на Апофис, а Европейската космическа агенция подготвя собствена мисия Рамзес, пише Space.

Учените от НАСА вероятно искат да получат повече информация за огромния астероид, преди да прелети близо до Земята през 2029 г. и за тази цел те може да използват закъснелия космически кораб Janus.

