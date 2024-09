Брайън Мей сподели подробности за здравето си след инсулта

Легендарният водещ китарист на рок групата Queen Брайън Мей разкри в сряда, че е получил лек инсулт миналата седмица, след който временно е бил неспособен да използва ръката си.

77-годишната музикална икона сподели новината във видео, публикувано на уебсайта му, където увери феновете, че се възстановява добре, но е бил посъветван да избягва дейности, които могат да ускорят сърдечната му честота.

Мей каза във видеото: „Тази малка здравословна несполука, която споменах, се случи преди около седмица и лекарите нарекоха това лек инсулт.“ Той посочи лявата си ръка и добави: „Изведнъж, изневиделица, нямах никакъв контрол над тази ръка, така че е малко страшно.“

Брайън Мей поясни, че добрата новина е, че той все още може да свири на китара. Китаристът приписа възстановяването си на високия стандарт на грижите, които получи в болница Frimley Park в Съри, близо до дома му в югозападен Лондон.

"Добрата новина е, че съм добре.", заключава легендата.

Съветът на лекаря му е да се напряга възможно най-малко.

Той разкри, че е бил инструктиран да: „Просто правя това, което ми се каже, което всъщност е нищо. Наказан съм. Нямам право да излизам, нямам право да шофирам, нямам право да се качвам на самолет. Не ми е позволено да повишавам пулса си твърде много."

Брайън Мей е страдала от здравословни проблеми и в миналото, включително сърдечен удар. По-рано той разкри, че е бил "много близо до смъртта" след като беше хоспитализиран през май 2020 г. По това време лекарите откриха три запушени артерии, които бяха опасно близо до прекъсване на притока на кръв към сърцето му.

Въпреки че препоръчаха сърдечна операция, Мей избра по-малко инвазивна процедура и вместо това му поставиха три стента в сърцето.

Брайън Мей сформира Queen през 1970 г. с Фреди Меркюри и Роджър Тейлър. Басистът Джон Дийкън се присъединява година по-късно.

Те се превърнаха в един от най-продаваните изпълнители на всички времена, издавайки поредица от хитови сингли, включително 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', Killer Queen' и 'We Are The Campions'.