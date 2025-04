Хилария Болдуин си направи пластична операция на гърдите

Хилария Болдуин разкри, че си е направила операция за повдигане и оформяне на гърдите. В епизод на предаването „The Baldwins“ от 6 април 41-годишната Хилария откровено разказа за козметичната процедура, като подчерта, че решението ѝ е свързано най-вече с дългогодишното кърмене и последвалите промени във формата на гърдите ѝ.

Звездата и съпругът ѝ, Алек Болдуин – женени от 2012 г. – споделят седем деца: Кармен (11), Рафаел (9), Леонардо (8), Ромео (6), Едуардо и Мария Лусия (4) и малката Илария (2). Алек има и дъщеря Айрланд от бившата си съпруга Ким Бейсингър.

