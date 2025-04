Открития от Армагедон хвърлят нова светлина върху важна библейска история

Наскоро разкрити археологически находки при Тел Мегидо – място, наричано в Библията Армагедон – дават основание да се смята, че мрачната библейска история за смъртта на цар Йосия може да е исторически достоверна. Според библейския разказ, Йосия – считан за последния „добър цар“ на Юдея и предшественик на Исус по бащина линия (според Евангелието на Матей) – е убит край Мегидо от фараона Нехо II.

В Книгата Откровение Армагедон е представен като мястото на последния сблъсък между доброто и злото, преди настъпването на нов свят. Съвременното му име е Тел Мегидо, произлизащо от еврейското „Хар Мегидо“ (буквално „хълм на Мегидо“). Тъкмо там, според Библията, Йосия е бил покосен от египетския фараон Нехо II.

Сега, за първи път, разкопки разкриват доказателство за египетско присъствие в региона по време на управлението на Йосия – факт, който подкрепя възможността събитията да са се случили, както описва Старозаветният разказ.

Водещите на проучването д-р Асаф Клайман от университета „Бен Гурион“, проф. Израел Финкелщайн от Университета в Хайфа и Телавивския университет, заедно с колегите им Матю Адамс и Александър Фанталкин, описват новите находки в научна статия за Scandinavian Journal of the Old Testament.

