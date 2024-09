Флирт между Мария Бакалова и Андрю Гарфийлд, застрашен ли е Валери? (СНИМКИ)

Мария Бакалова и холивудската звезда Андрю Гарфийлд ("Спайдър-Мен: Няма път към дома") бяха специални гости на вeчерята, дадена от световния бранд Chanel в Торонто, където в момента се провежда един от най-престижните кинофестивали, пише dir.bg.

Мария участва с два филма - българското предложение за "Оскар" - "Триумф" и филма, с който се откри фестивала в Кан за Доналд и Иванка Тръмп, в който Бакалова играе ролята на Иванка. За лентата "Стажантът" Мария дори получи личните поздравления за играта си от холивудската икона Кейт Бланшет.

Паметливи припомнят, че това не е първата публична поява на Мария и Андрю Гарфийлд. Двамата бяха засечени преди време отново в опасна близост. Репортери отбелязват, че в Торонто са неотлъчно заедно и не се страхуват вече да позират на фоторепортерите заедно.

