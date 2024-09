Джон Бон Джоуви убеди жена да не скача от мост в Нашвил (ВИДЕО)

Полицията в Нешвил предаде, че рок легендата Джон Бон Джоуви се е притекъл на помощ на жена, която се канила да скочи от пешеходния мост "John Seigenthaler" в Нашвил в късния следобед в сряда.

Според изявление, публикувано на X страницата на полицейското управление на Нешвил в сряда, музикантът е „помогнал да я убеди да слезе от перваза над река Къмбърланд на безопасно място“.

"Нужно е всички ние да си помагаме взаимно и да се грижим за безопасността си”, каза шефът на полицията в Нашвил Джон Дрейк.

Говорител на полицейското управление в Нешвил каза пред CNN в сряда, че жената, чието име не се съобщава, е била отведена в местна болница за лечение и оценка на състоянието.

Във видеозапис на инцидента, публикуван от полицейското управление на метрото в Нешвил в сряда, заснет от камера за наблюдение, се вижда как Джон Бон Джоуви върви по моста със снимачен екип, когато забелязва жената да се държи за перваза с лице към реката.

Jon Bon Jovi helped talk a distraught woman off the ledge of a Nashville bridge, police said. The incident occurred Tuesday night as the rock and roll legend was filming a music video at the time, with the bridge open to the public. https://t.co/Jasbss9MV7 pic.twitter.com/DjRK4ijvpP