Юън Макгрегър получи звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Британският актьор Юън Макгрегър, най-известен с ролята си на майстора джедай Оби-Уан Кеноби, беше удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд в четвъртък. Звездата, номер 2789 в категорията Motion Pictures, се намира само на няколко крачки от звездата на неговата колега от Междузвездни войни, покойната Кари Фишър.

Събитието беше посетено от семейството, приятелите и колегите на Макгрегър, включително колегата от Междузвездни войни Хейдън Кристенсен и режисьора Майк Милс. Продуцентът на Алеята на славата Ана Мартинес похвали кариерата на Макгрегър, като каза: „Неговото представяне на емблематични герои остави трайно въздействие върху феновете по целия свят.“

Макгрегър, който за първи път влезе в ролята на Оби-Уан Кеноби на 26-годишна възраст в „Междузвездни войни: Призрачна заплаха“, се превърна в синоним на героя, изигравайки отново ролята си в различни филми и най-скоро в поредицата от 2022 г. Оби-Уан Кеноби. Неговата дълбока връзка с франчайза "Междузвездни войни" започва като фен в детството му, което прави избора му за майстора джедай още по-специален.

Хейдън Кристенсен, който изигра Анакин Скайуокър заедно с Макгрегър, сподели някои трогателни думи на церемонията, размишлявайки върху тяхното дългогодишно приятелство и влиянието на Макгрегър.

“Юън Макгрегър е един от нашите велики актьори... и най-готиният човек на планетата” каза Кристенсен. Той с умиление си припомни първата им среща и шеговито спомена техния екранен дуел в "Междузвездни войни: Отмъщението на ситите": „Срещах се с приятел... който по-късно щеше да ми отреже двата крака и да ме остави да умра отстрани на вулкан.”

„Искам да ти благодаря, че си най-добрият майстор джедай, на когото някой можеше да се надява... Обичам те, братко“, завърши Кристенсен.

В речта си Макгрегър изрази благодарност към своите близки и фенове, като подчерта важността на разказването на истории и креативността.

“Ние правим нещо, което кара хората да се чувстват и да мислят, и следователно може да накара хората да се променят. Мисля, че това е най-невероятната привилегия да правя това,” каза той. Макгрегър също изрази радостта си от това, че е почетен близо до звездата на покойната Кари Фишър.

