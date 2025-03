Сериалът за "Хари Потър" откри проф. Макгонагъл, расте шансът чернокож актьор да играе Снейп

Според информация на Deadline, номинираната за „Оскар“ и „Еми“ актриса Джанет Мактиър води преговори за ролята на професор Минерва Макгонъгол, а чернокожият актьор, номиниран за „Еми“, Паапа Есиеду е на път да сключи договор за образа на професор Сивиръс Снейп. Двамата вероятно ще се присъединят към звездата Джон Литгоу, който, по ексклузивна информация на Deadline, вече е потвърден за ролята на професор Албус Дъмбълдор.

