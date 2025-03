Кристина Ричи получи своя звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)

Американската актриса Кристина Ричи отбеляза значим момент в кариерата си в четвъртък, 6 март, когато получи своята звезда на прочутата Алея на славата в Холивуд. До нея бяха съпругът ѝ Марк Хамптън и двете ѝ деца – 3-годишната Клеопатра и 10-годишният Фреди, съобщи People.

На една от снимките Ричи позира до новото си отличие, облечена в дълга черна рокля с дълги ръкави.

„Искам да благодаря на моето семейство. Марк, ти си най-подкрепящият и любящ съпруг. Фреди, от деня, в който се роди, ме накара да почувствам толкова много любов и отново ме свърза с изкуството, страстта и амбицията“, каза развълнуваната актриса, приемайки своята звезда. „А Клео, моето прекрасно малко момиченце, обичам те безкрайно. Ти ме вдъхновяваш с твоята сила, смелост и енергия. Наистина си невероятно духче.“

Кристина и Марк се радват на дъщеря си Клео, докато Фреди е плод на предишната връзка на актрисата с Джеймс Хердеген.

Christina Ricci and her family pose for photos by her newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/2G43SElH9W