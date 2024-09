Сестрата на Кейт Мос е откарана по спешност в болница след предозиране с Оземпик

Лоти Мос, по-малката полусестра на супермодела Кейт Мос, разкри, че е била откарана по спешност в болница след предозиране с популярното лекарство за диабет Оземпик.

През последните години както знаменитости, така и влиятелни личности одобриха лекарството като чудо за топене на мазнини. Звездите публично обсъждаха своя опит с Оземпик, което впоследствие предизвика по-широк обществен интерес към лекарството. Беше съобщено, че търсенето е засегнало достъпа за някои, които го изискват за медицински цели.

Kate Moss' sister rushed to hospital after Ozempic overdose https://t.co/z2Iweyi65w

Оземпик е инжекционно лекарство с рецепта, което се използва за регулиране на нивата на кръвната захар при пациенти с диабет тип 2. Той се основава на естествен човешки хормон, наречен глюкагоно-подобен пептид 1 (GLP-1), който играе важна роля в регулирането на апетита и нивата на кръвната захар.

Активната съставка в Оземпик е молекула, наречена семаглутид, която действа като GLP-1 агонист. С други думи, той имитира структурата на GLP-1 и активира неговите рецептори. Проучванията показват, че хората със затлъстяване често са по-малко чувствителни към хормоните, които ги карат да се чувстват сити. Но като забавят изпразването на стомаха, лекарства като Ozempic могат да възстановят усещането за ситост при тези пациенти.

По време на последния епизод на своя подкаст Dream On, Лоти Мос разкри, че е приемала Оземпик за две седмици "преди няколко месеца" тъй като не се "чувствала щастлива" от теглото си. Tя получава "гърч, причинен от дехидратация", след като е взела доза, предназначена за значително по-тежък човек, и е откарана с линейка в спешното.

Kate Moss' sister Lottie was hospitalized after an Ozempic overdose. pic.twitter.com/WXf6hh7Ija