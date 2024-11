Трагедия в семейството на Джим Кери

Рита Кери, по-голямата сестра на актьора Джим Кери, е починала на 14 ноември 2024 г. Новината беше споделена от нейния съпруг Алекс в емоционална публикация в социалните мрежи.

„С натежало сърце и дълбока тъга съобщавам, че Рита почина мирно и тихо, заобиколена от своето семейство и приятели," написа Алекс. Двамата са били заедно 16 години и са сключили брак през юли 2023 г. на открита сватба, за която Рита винаги е мечтала.

„Обиколихме света и срещнахме много хора, които смятаме за приятели. Рита беше най-добрата ми приятелка, любовница и красива съпруга. Тя имаше любяща душа и винаги искаше да помага на всички – дори на напълно непознати,“ продължи той.

Съпругът ѝ сподели, че Коледа е бил любимият празник на Рита и че тя наскоро е организирала благотворителна инициатива за набиране на средства в помощ на местна организация. В нейна памет ще бъде проведено бдение със свещи на 7 декември, а даренията ще бъдат насочени към Gillian's Place – един от първите приюти за жени в Онтарио, който предоставя безопасно убежище и подкрепа за жертви на домашно насилие.

