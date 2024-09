Заедно или разделени: Какво се случва между Мария Бакалова и Валери Григоров

Мария Бакалова и Валери Григоров отново привлякоха вниманието на медиите, като според твърденията двойката окончателно е прекратила отношенията си.

Тези слухове се разпространиха само дни след като името на Бакалова беше свързано с нейния холивудски колега Андрю Гарфийлд. Двамата бяха заснети да разговарят на събитие, а според писанията те проявявали взаимно влечение.

📸: Andrew Garfield and Maria Bakalova at the #CriticsChoice pic.twitter.com/exaJylqjEF