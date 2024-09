Суперлуна озари небето по целия свят, съвпадайки с рядко частично лунно затъмнение.

Луната можеше да бъде видяна да изглежда по-светла и по-голяма през нощта на 17 септември, съобщи Би Би Си.

Суперлуните се случват, когато Луната се намира в най-близката си точка до Земята в орбитата си.

Рядко частично лунно затъмнение – когато сянката на Земята покрива част от Луната – също се случи с 4% от лунния диск, покрит от тъмнина.

През нощта между 17 и 18 септември, частичното лунно затъмнение можеше да бъде видяно по света. Едни от най-ясните наблюдения бяха във Великобритания и Съединените щати.

В Обединеното кралство се случи между 1:40 и 5:47 ч., достигайки връхната си точка в 3:44 ч.

Хората в САЩ можеха да наблюдават затъмнението между 20:41 и 00:47 – или 22:44 в неговия максимум.

Supermoon caught on camera during early hours of the morning in Wokingham. A supermoon occurs when a full moon is at its closest point to Earth during its orbit, making the moon look bigger than usual.https://t.co/bKLl69ZC58 pic.twitter.com/snqc7868ar