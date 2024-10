Октомврийската суперлуна в четвъртък се съчетава с комета в рядко небесно зрелище

Октомврийската суперлуна този четвъртък е най-близката до Земята за цялата година и се съчетава с комета в рядко срещано небесно зрелище, съобщава АП, предава БТА.

Третата от четирите суперлуни за годината е на около 357 364 километра от нас, поради което ще изглежда още по-голяма и по-ярка, отколкото през август и септември. Пълнолунието може да се наблюдава в нощта на 17 октомври.

По стечение на космическата съдба в съседство се намира комета. Открита през миналата година, кометата C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) сега се откроява в Северното полукълбо, след като покори звездобройците в Южното полукълбо.

On Oct 17th, the night sky will gift us a spectacular visual treat – the biggest and brightest Supermoon of 2024, also known as the ‘Hunter’s Moon’! 🌟 The Moon will be closer to Earth, appearing larger and more luminous than usual.

