Принц Уилям пише предговор към книга за ръгби легендата Роб Бъроу

Принц Уилям пише предговор към книга, написана от вдовицата на покойния Роб Бъроу, съобщи "Контакт мюзик".

Принцът на Уелс предложи подкрепата си за книгата на Линдзи Бъроу за живота ѝ със звездата от ръгби лигата, който почина през юни на 41-годишна възраст, 5 години след като беше диагностициран с моторно-невронно заболяване (МНЗ), и написа предговора към "Take Care: A Memoir of Love, Family & Never Giving Up", която ще бъде публикувана през февруари следващата година.

Prince William and Kate Middleton have offered their support to Lindsey Burrow, the widow of late British rugby star Rob Burrow, who died due to amyotrophic lateral sclerosis (ALS) — also known as Lou Gehrig's disease. https://t.co/MN8pGxItZu — Us Weekly (@usweekly) September 19, 2024

Линдзи сподели снимка на корицата на книгата в X и написа под нея: "Take care ще бъде публикувана на 27 февруари 2025 г. и съм щастлива, че мога да споделя корицата с вас. За мен е чест да кажа, че книгата съдържа предговор, написан от Негово Кралско Височество принц Уилям."

"Take care е мемоар за любовта, семейството и за това никога да не се отказваш. Освен че разказва нашата семейна история, искам тя да подчертае работата, която вършат толкова много болногледачи във Великобритания, с надеждата, че ще даде на читателите и семействата надежда да преодолеят предизвикателствата в собствения си живот. Вече можете да направите предварителна поръчка на книгата", написа още тя, предава БГНЕС.

Rob Burrow's widow Lindsey reveals Prince William has written foreward for new 'memoir of love, family and never giving up' https://t.co/CJnbDLtEYc pic.twitter.com/dPuMNXBGxT — Daily Mail Online (@MailOnline) September 19, 2024

След смъртта на играча на Leeds Rhinos Уилям отдаде лична почит на Роб, като го обяви за "легенда" в спорта.

"Легенда на ръгби лигата, Роб Бъроу имаше огромно сърце. Той ни научи, че в свят, пълен с несгоди, трябва да се осмелим да мечтаем. Катрин и аз изпращаме любовта си на Линдзи, Джаксън, Мая и Мейси", написа принцът в Instagram на двойката.

Посланието беше подписано с инициала "W", както е характерно за личните послания от принца.