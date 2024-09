Анджелина Джоли и дъщеря ѝ Вивиан си направиха еднакви татуировки

Анджелина Джоли разкри, че тя и 16-годишната ѝ дъщеря Вивиан са си направили еднакви татуировки. Поводът за този спомен за цял живот е съвместната им работа по мюзикъла “The Outsiders”.

“Направихме си татуировка "Stay Gold" заедно с дъщеря ми Вив по време на работата ни по "The Outsiders"”, заяви 49-годишната Джоли в последния брой на CR Fashion Book. “Това означава толкова много за нас поотделно и заедно.”

"Stay Gold" е емблематична реплика от "The Outsiders" и заглавие на песен в шоуто на Бродуей.

Angelina Jolie reveals she and daughter Vivienne have matching tattoos: ‘It means so much to us’ https://t.co/oscsBNLqkL pic.twitter.com/hYJi4tFydq