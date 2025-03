Дони и Нети подлагат 13-годишната си дъщеря на хранене според правилата на „Зоната“

Везни (24.09 - 23.10)

Има недовършени неща, които все още ви мъчат. Просто ги направете. Понякога малко хъс е нужен, за да се приключи нещо, което отдавна се влачи. И ще усетите колко нова сила ще ви изпълни след това. Just do it!