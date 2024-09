Грамадно бебе пингвин се превърна в интернет сензация (ВИДЕО)

Необичайно голямото бебе пингвин, наречено Песто, се превърна в интернет сензация.

Малкото пингвинче с големи размери е атракция в аквариума Sea Life Мелбърн в Австралия, където миналата седмица изяде повече от собственото си тегло риба.

Над 1,9 милиарда души по света са гледали видеоклипове с него в социалните мрежи, като някои фенове казват, че "нямат търпение да го видят как расте".

A huge king penguin chick named Pesto, who weighs as much as both his parents combined, has become a social media celebrity and a star attraction at an Australian aquarium. pic.twitter.com/Iuhe9RhYyA — The Associated Press (@AP) September 20, 2024

С тегло от 22 кг на деветмесечна възраст Песто е толкова тежък, колкото родителите му Хъдсън и Танго, взети заедно.

Аквариумът пише на своя уебсайт, че Песто има "обилен апетит и изяжда 25 риби на ден" и официално е най-голямото пиле, което Sea Life Melbourne някога е имал.

Песто вече се приближава към зряла възраст, така че растежът му скоро ще достигне плато. Той е започнал да губи кафявите си пера и ще ги замени с черно-бялото оперение на млад възрастен пингвин. Очаква се в процеса на израстване той да отслабне до около 15 кг.

A penguin chick from Australia has become the top heavyweight



A king penguin named Pesto, who for 9 months of life already weighs 22 kilograms, become popular in social networks. In a week he eats 24 kg of fish. Vet doctors have not found any pathologies - he just likes to eat. pic.twitter.com/Zil5py9ese — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2024

"Той ще започне да губи този наистина очарователен бебешки пух. Може би ще му отнеме един до два месеца, за да се отърве наистина от него . След това той ще бъде хубав, елегантен и строен," каза ръководителят на обучението Джасинта Ран.

Песто е роден на 31 януари и е единственото пиленце на кралски пингвин, излюпено в аквариума тази година.

Възрастните кралски пингвини обикновено тежат между 9,5 кг и 18 кг.

everyone so obsessed with moo deng but why is no one talking about pesto the baby penguin that is BIGGER THAN BOTH ITS PARENTS OH MY GOD WHAT THE FUCK pic.twitter.com/M1Mos49gt7 — tate (@50FirstTates) September 19, 2024

Източник: news.sky.com