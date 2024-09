Рядка диамантена огърлица, свързвана с Мария-Антоанета, отива на търг (ВИДЕО)

Рядка диамантена огърлица, вероятно свързана с френска кралица Мария-Антоанета, ще бъде продадена на търг през ноември, като се очаква цената ѝ да стигне между 1,8 млн. и 2,8 млн. щатски долара, предадоха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

300-каратовото бижу е от 18-и век и е изработено през десетилетието преди избухването на Френската революция през 1789 г. За последен път огърлицата е видяна публично през 1973 г., след което е станала част от азиатска частна колекция, отбелязва Ройтерс.

Изработена е от три реда диаманти. Творението беше показано публично за първи път от 50 години в лондонските зали на аукционната къща "Сотбис".

„Диамантите… в мините в Голконда в Индия са изчезнали в края на 17-и век и при повечето бижута от 18-и век… са били начупвани“, казва пред Ройтерс Андрес Уайт Корийл от представителството на "Сотбис" за Европа и Близкия изток. "Така че да притежаваш непокътнато бижу от 18-и век с такъв размер и значение на диамантите, е изключителна рядкост".

Смята се, че някои от диамантите може да са от позорната "Афера с диамантената огърлица", която опетни репутацията на Мария-Антоанета, непопулярната последна кралица на Франция преди избухването на Революцията, отбелязва Ройтерс.

Огърлицата е принадлежала на благородническа фамилия от Ангълси, чиито представители са я носили на коронациите на крал Джордж Шести през 1937 г. и на кралица Елизабет Втора през 1953 г., информира Ройтерс.

Бижуто ще бъде предложено за продажба на търг в Женева, организиран от "Сотбис" на 11 ноември.