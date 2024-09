Майли Сайръс и Доли Партън се оказаха роднини

Доли Партън е разбрала, че специалната ѝ връзка с Майли Сайръс е още по-дълбока, отколкото първоначално е предполагала.

Сайтът за генеалогия и проследяване на родословни дървета Ancestry обяви, че чрез използване на „милиарди исторически записи и публични родословни дървета“ е открил, че двете музикални звезди всъщност са седми братовчеди.

Техният общ прародител е мъж на име Джон Брики, роден във Вирджиния през 1740 г., според Ancestry. Брики е шестият прадядо на Партън и седмият прадядо на Сайръс.

„Толкова сме близки, Майли и аз. мислех, че ще сме поне трети братовчеди“, каза Партън в понеделник в епизода на Access Hollywood, реагирайки на разкритието. „Това не ме изненадва, защото тя наистина се чувства като семейство“.

