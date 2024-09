Учени кръстиха нов вид акула на съоснователя на "Майкрософт"

Американски учени от Международния университет във Флорида, САЩ, са открили нов вид акула чук, който са нарекли на покойния съосновател на "Майкрософт" Пол Алън, съобщи сайтът на учебното заведение, предава БТА.

Новооткритият вид, описан в сп. Zootaxa, ще носи научното наименование Sphyrna alleni.

Според учените съществуването на новия вид акула чук дълго време е оставало неизвестно, тъй като представителите му много приличат на сродния вид Sphyrna tiburo.

