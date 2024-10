Зоопарк кръсти два пингвина от застрашен вид на братята Галахър (ВИДЕО)

Зоопаркът Хартфордшър в Броксборн, Англия, кръсти две пингвинчета от застрашен вид, родени по-рано тази година в парка, на рок изпълнителите Лиъм и Ноел Галахър, създали групата "Оейзис", съобщи Би Би Си, предава БТА.

Лиъм и Ноел са първите африкански пингвини, родени в зоопарка тази година, и вече се доказват като "характери", съобщиха от зоопарка. Имената им са избрани, защото са "пакостници". Пингвинчетата са част от инициативата Европейска екс-ситу програма (EEP), чиято цел е опазване на генетичното многообразие и здравето на застрашени видове.

