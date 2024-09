Чатботът на Meta ще говори с гласовете на двама известни актьори

Собственикът на Instagram Meta обяви, че Джуди Денч и Джон Сина ще бъдат гласови опции за неговия чатбот с изкуствен интелект (ИИ).

Потребителите също ще могат да получат информация от версии на Акуафина, Кийгън Майкъл Кий или Кристен Бел, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС.

Главният изпълнителен директор на технологичния гигант Марк Зукърбърг направи изявлението по време на годишната конференция на компанията Connect.

На събитието Зукърбърг представи и първия работещ прототип на очилата за разширена реалност (AR) на Meta, наречени Orion.

Meta's AI chatbot to speak in voices of celebrities: source



