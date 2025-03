Хуманоидни роботи стават болногледачи на стари хора в Япония

Хуманоиден робот, който е 150 килограма и е управляван от изкуствен интелект, е прототип на бъдещ „болногледач“ за бързо застаряващото население на Япония като запълва недостига на служители, които да се грижат за възрастни хора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Неотдавна в Токио робот с изкуствен интелект, наречен AIREC, се наведе над мъж, лежащ по гръб, и внимателно постави ръка на коляното му, а друга - на рамото му, и го преобърна настрани - маневра, използвана за смяна на пелени или за предотвратяване на пролежаване при възрастни хора.

„Предвид високото ни ниво на застаряващо население и намаляващата раждаемост, ще се нуждаем от помощта на роботи за медицински грижи и за грижи за възрастни хора в ежедневието ни“, каза Шигеки Сугано, професор от университета „Васеда“, който ръководи изследванията на AIREC с държавно финансиране.

