Offset твърди, че Карди Би е спала с друг мъж, докато е била бременна с неговото дете (СНИМКА)

На фона на продължаващия им развод рапърът Offset се включи в коментарите на Instagram Live на отчуждената си съпруга, в сряда, за да я обвини, че е спала с друг, докато е била бременна.

“U f–ked with a baby inside, tell the truth!!!” (Преспа с друг мъж, докато беше бременна, кажи истината"), написа той, а скрийншот на коментара му беше споделен в X.

Малко след това Карди привидно потвърди обвинението в своя акаунт в X, публикувайки: “AND DID!!!!!!”

After Offset accūsed Cardi B on her IG live of sleeping with another guy while she was pregnant with his child, she then confirms that indeed she “DID” slept with another guy. pic.twitter.com/n8VVkrrFl0 — iFineDie🇳🇬 (@ifinedie_) September 26, 2024

Не е ясно кога се е състояла предполагаемата закачка, но изпълнителката на хита “Money” подаде молба за развод с бившия рапър през юли.

По време на живото предаване в Instagram рапърката се оплака от бившия си съпруг, твърдейки, че той е заплашил да ѝ отнеме подаръците, които ѝ е купил, защото тя “продължава напред” след връзката им.

Offset accuses Cardi B of f*cking another guy while she was pregnant



Always same pre-album clout…is she too little now to drop an album without chasing clouts? pic.twitter.com/ojVgxOtnx5 — Teslakidd 🇳🇬🇺🇸🇬🇧 (@Teslakidd1) September 26, 2024

След като първо това подаде молба за развод през 2020 г., 31-годишната Карди подаде молба за прекратяване на брака си с 32-годишния Offset за втори път на 31 юли.

Макар да имаше спекулации, че отчужденият ѝ съпруг отново ѝ е изневерил, тогава източник заяви пред Page Six, че изневярата не е повлияла на решението ѝ да го напусне.

Offset claims estranged wife Cardi B slept with another man while pregnant: ‘Tell the truth’ https://t.co/nwrP5e9S61 pic.twitter.com/B5hnq8Ktq3 — Page Six (@PageSix) September 26, 2024

“Те са се отдалечили един от друг. Това я е подтикнало към това решение повече от всичко друго,” каза вътрешният източник пред Page Six.

Карди Би иска основно попечителство над децата им. Двойката имат три деца: дъщеря на 6 години, син на 3 години, и новородено момиченце, чието име все още не е разкрито.

Кади роди третото си дете — и шестото за Offset на 7 септември. Тя обяви, че очаква дете на 1 август, един ден след като подаде молба за развод.