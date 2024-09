Mаймуни спасиха 6-годишно дете от изнасилвач

В Индия група маймуни нападнаха мъж, който се опита да изнасили 6-годишно момиченце, пише Times of India, цитирана от dariknews.bg.



Инцидентът станал в град Багпат, щага Утар Прадеш. Неизвестен се приближил до дете на улицата и със заплахи го принудил да тръгне с него. Вкарал момичето в изоставена сграда, съблякъл я и се опитал да извърши полов акт с нея.



В този момент обаче няколко маймуни нападнали изнасилвача. Мъжът изоставил жертвата и избягал.

A troop of monkeys purportedly intervened to save a 6-year-old girl, a UKG student, from a rape attempt in Baghpat.



