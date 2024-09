Археолози откриха 50 скелета на викинги (ВИДЕО)

При разкопките на голям погребален обект от епохата на викингите в Дания са открити 50 необичайно добре запазени скелета, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Археолозите очакват находката да хвърли повече светлина върху живота на този скандинавския народ, известен най-вече с морските си подвизи през Средновековието.

Скелетите, открити близо до Одензе, са се запазили непокътнати благодарение на високите нива на водата и благоприятните почвени условия, които са им попречили да се разложат, според Микаел Боре Лунде, ръководител на разкопките от музея в третия по големина град в Дания.

"Обикновено, когато разкопаваме гробове на викинги, е късмет, ако намерим два зъба, освен погребалните дарове. Сега обаче имаме напълно запазени скелети. Удивително е", казва Лунде, и допълва, че това открива нови възможности за вълнуващи открития.

