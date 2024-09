Foo Fighters спират турнетата след скандала с извънбрачното дете на Дейв Грол

Рок групата Foo Fighters ще прекъснат дейността си за неопределено време, след като Дейв Грол призна, че е изневерил на съпругата си и тайно е станал баща на извънбрачно дете.

55-годишният фронтмен разкри в изявление по-рано този месец, че е посрещнал момиченце, "родено извън брака ми".

"Планирам да бъда любящ и подкрепящ родител за нея. Обичам съпругата и децата си и правя всичко възможно, за да си върна доверието им и да заслужа тяхната прошка", написа тогава той.

Според съобщенията на светските медии групата планира почивка, за да може Грол да разреши семейните си трудности.

Това се случва, след като те вече предизвикаха яростта на феновете, защото отмениха първия си концерт след скандала на музикалния фестивал Soundside в Кънектикът, САЩ, само няколко дни преди да свирят в неделя.

Вътрешен източник твърди: "Групата се нуждае от време, за да бъде със семействата си и да се съсредоточи върху прегрупирането си. Това бяха няколко бурни години, със загубата на най-добрия им приятел, барабаниста Тейлър Хокинс, смъртта на майката на Дейв и сега раждането на новото му дете. Той иска да си е у дома и да се съсредоточи върху това да спечели отново доверието на семейството си."

Източникът допълва пред The Sun: "Да бъдеш на път не е най-доброто нещо за никой от тях в момента. Паузата е най-доброто нещо за тях в колектив."

Това се случва, след като концертът им на фестивала, който трябваше да се състои вчера, беше изтеглен преди броени дни, без да се обясни защо.

Изповедта на Дейв Грол дойде само няколко седмици, след като приключи турнето им в САЩ и Великобритания Everything or Nothing At All, а рок звездите трябваше да направят своето завръщане на сцената след турнето на музикалния фестивал.

Феновете бяха съкрушени от новината, че няма да излязат на сцената, като споделиха яростта и объркването си в социалните мрежи, след като коментарите към публикацията бързо бяха изключени.

Дейв Грол е омъжен за 48-годишната телевизионна продуцентка Джордин Блум от 2003 г. и имат три деца: Вайълет Мей, на 18 години, Харпър Уилоу, на 15 години, и Офелия Сейнт, на 10 години. Джордин е втората съпруга на Дейв, тъй като преди това той е бил женен за фотографката Дженифър Лий Йънгблуд от 1994 до 1997 г.

По-късно Дейв признава, че ѝ е изневерявал, което води до разпадането на първия му брак.