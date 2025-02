На фона на завръщането на Oasis Лиъм Галахър се сравни с Бог (СНИМКА)

Лиъм Галахър предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, след като се сравни с Бог в своя публикация във вторник вечер.

52-годишният музикант, известен най-вече като член на легендарната банда Oasis, която тази година се завръща с дългоочаквано световно турне, сподели снимка в Instagram. На кадъра той позира със скръстени зад главата ръце, облечен в черно яке и тъмни дънки.

Към снимката Галахър, който често използва думата „библейско“ в описанията си и дори е наричан така от феновете, написа: „Хората винаги ме питат: Лиъм, вярваш ли в Бог? И аз отговарям: Разбира се, важно е да имаш ВЯРА В СЕБЕ СИ. LG x.“

Публикацията събра над 60 000 харесвания и предизвика оживени реакции в коментарите. Един от феновете закачливо написа: „Скромност – второто ти име.“ Друг коментира: „Хаха! Добър отговор, Лиъм!“ Трети потребител добави: „Разбира се, Бог живее във всеки от нас.“ Все пак не всички бяха във възторг от посланието му, като един критик написа: „Богохулство. Прочети Библията.“

Завръщането на Oasis – очаквано с нетърпение

Публикацията на Галахър идва на фона на подготовката за предстоящото турне на Oasis, което предизвика вълнение сред феновете. По-рано тази седмица Лиъм отговори на въпрос в X (бившия Twitter), свързан с продължителността на концертите. Фен попита с емотикона със смях: „Лиъм, някои хора вярват, че концертите на Oasis ще продължават само час. Кажи им, че се шегуваш.“ Галахър отговори с хумор: „Точно 59 минути и 59 секунди.“ Много почитатели обаче изразиха съмнения, че той говори сериозно.

Oasis обявиха турнето Oasis Live '25 още миналата година, което бележи повече от десетилетие след последното им съвместно участие. Лиъм и брат му Ноел Галахър (57) не са свирили заедно от 2009 г., което прави завръщането им още по-значимо.

Турнето ще започне във Великобритания и Ирландия през юли, след което бандата ще продължи с концерти в други държави.

Обявяването на турнето съвпадна с 30-годишнината от дебютния им студиен албум Definitely Maybe, който излезе през август 1994 г. Албумът включва емблематични песни като Supersonic и Live Forever, които се превърнаха в едни от най-големите хитове на групата. При издаването си Definitely Maybe оглави британската класация за албуми и остана на първа позиция в продължение на две седмици.

Новината за завръщането на Oasis беше придружена от драматично съобщение в социалните мрежи: „Оръжията замлъкнаха. Звездите се подредиха. Голямото чакане свърши. Елате и вижте. Това няма да бъде излъчвано по телевизията.“ Публикацията бе придружена от снимка на Лиъм и Ноел, подсилвайки вълнението около предстоящото им събиране.

Феновете с нетърпение очакват легендарната група да се завърне на сцената, а с оглед на предишните успехи, турнето със сигурност ще се превърне в едно от най-значимите музикални събития на годината.