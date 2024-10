Учените обясняват защо връх Еверест продължава да расте

Учени смятат, че са открили обяснение за продължаващия растеж на връх Еверест, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Най-високият връх на Земята, извисяващ се на 8848 метра, все още увеличава височината си.

Докато той и останалите върхове в Хималаите продължават издигане още от формирането си преди 50 милиона години, когато Индийският субконтинент се сблъсква с Евразия, Еверест нараства повече от очакваното само поради това.

Сега учените смятат, че знаят причината за това и тя е свързана с монументалното сливане на две близки речни системи.

Еверест се е издигнал с около 15-50 метра на височина поради тази промяна в регионалната речна система, като реката Коши се е сляла с Арун преди около 89 000 години, смятат изследователите. Това означава издигане с приблизително 0,2-0,5 милиметра на година.

Според тях действащият геоложки процес включва издигане на земните маси върху земната кора, когато теглото на повърхността намалява. Кората, най-външният слой на Земята, по същество е върху мантията от гореща, полутечна скала.

В този случай обединяването на реките - Коши подчинява Арун, тъй като коритата им се променят с течение на времето - води до ускорена ерозия, отнесла огромни количества скали и почва, което е повлияло на региона в близост до Еверест.

Този процес "може да се оприличи на плаващ обект, който променя положението си, когато се премахне тежестта“, казва Джин-Хен Даи от Китайския университет по геонауки в Пекин. Той е сред ръководителите на изследването, публикувано в изданието Nature Geoscience.

"Когато се премахне тежък товар, например лед или ерозирала скала от земната кора, почвата бавно се надига в отговор, подобно на лодка, която се издига във водата, когато е разтоварена, обясни Даи.

Основният пролом на обединената речна система се намира на около 45 км източно от Еверест.

