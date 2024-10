Анджелина Джоли подхрани слуховете за връзка с британския рапър Акала (СНИМКИ)

Анджелина Джоли и британски рапър засилиха спекулациите, че не са само приятели, а и двойка, като се появиха заедно на парти, организирано от актрисата за компанията ѝ Atelier Jolie.

Кадър на Акала беше публикувана сред снимките от събитието и публикувана в профила на бранда в Instagram. Веднага след него е сложено изображение на носителката на Оскар, която интервюира един от гостуващите артисти.

На събитието бившата съпруга на Брад Пит беше облечена в сив костюм и черни ботуши. Акала беше заложил на черна тениска, сливайки се с останалите гости на събитието. На събитието присъства и актрисата Зоуи Кравиц, чийто кадър също беше в публикацията в Instagram.

Поредната им обща поява, която затвърждава убежденията на почитателите им, че са двойка, идва два дни след като Акала се присъедини към Джоли на 62-рия филмов фестивал в Ню Йорк, където се състоя премиерата на нейния филм "Мария".

Те за първи път предизвикаха слухове за любов помежду им, когато двойката беше заснета да излиза от хотела, в който беше настанена Анджелина в Италия по време на Международния филмов фестивал във Венеция през август.

Според списание In Touch, актрисата излиза с музиканта "повече от година", предава dir.bg.

Слуховете за първи път започнаха, когато Акала се присъедини към Джоли и дъщерите ѝ Захара и Шайло на литературния фестивал Calabash в Ямайка през май миналата година.

Въпреки това, близък до тях заяви пред People, че Джоли "е приятелка с него и бизнес партньорката му Шанел Нюман, която също била там".

Akala dating Angelina Jolie was not on my 2024 bingo card 🤣 pic.twitter.com/LR0a6NrbxP