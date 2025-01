Хю Джакман и новата му любима потвърдиха връзката си (СНИМКИ)

Хю Джакман и Сътън Фостър потвърдиха, че са двойка като излязоха заедно на уютна вечеря в Санта Моника, Калифорния. В понеделник двамата бяха забелязани да се разхождат заедно, хванати за ръце, като излъчваха видимо добро настроение и непринуденост.

Това е първата публична поява на двамата след като и двамата се разведоха с половинките си през миналата година. През септември 2023 г. Джакман и тогавашната му съпруга Дебора-Лий Фърнес обявиха раздялата си след 27 години брак, а през октомври Сътън Фостър подаде молба за развод със сценариста Тед Грифин след 10 години семеен живот. Представители на актьора и актрисата отказаха да коментират общата им поява.

В събота (4 януари) 56-годишният Хю Джакман присъства на едно от последните представления на мюзикъла Once Upon a Mattress в театър „Ахмансън“ в Лос Анджелис, където се наслаждаваше на участието на Сътън Фостър от публиката. Любопитен детайл е, че в същия спектакъл гостуваше и легендарната Карол Бърнет – актрисата, изпълнявала ролята на Фостър в оригиналната версия от 1959 г.

В няколко кадъра, разпространени от светския сайт DeuxMoi, се вижда как Джакман се усмихва и вдига телефона си към 91-годишната Бърнет, вероятно, за да ѝ покаже нещо на екрана. В същото време публиката отправя погледи към тях, а Бърнет отвръща с целувка и поздрав към почитателите в залата.

Хю Джакман и Сътън Фостър спечелиха симпатиите на публиката, когато започнаха да си партнират в хитовото възкресение на мюзикъла „Музикантът“ (The Music Man) от 2022 г. Постановката се игра на Бродуей от декември 2021 до януари 2023 г. и предизвика възторжени реакции от критици и почитатели.

