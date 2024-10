Мъж купи на търг за 4000 долара китара на Тейлър Суифт, за да я разбие с чук (ВИДЕО)

Мъж от Тексас даде 4000 долара на търг за китара на Тейлър Суифт, за да я разбие с чук. Той обяви, че за него това е било шега, пише dariknews.bg.

67-годишният Гари Естес беше заснет от камера да се приближава към сцената, за да получи инструмента в окръг Елис в Уаксахачи в събота. Той хваща китарата и многократно я удря с чук, докато тълпата избухна в смях.

Disgruntled Trump fan buys $4,000 Taylor Swift guitar to smash it - The Times of London Stupid is as stupid does. Taylor Swift didn’t want or need it so she made 4K and that guy just flushed it. https://t.co/TA1fzPYwCZ