Рийз Уидърспун пише първия си роман

Актрисата Рийз Уидърспун, която е и основателка на книжен клуб, пише първата си книга в съавторство с писателя Харлан Коубън, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Издателство „Гранд Сентрал Пъблишинг“ (Grand Central Publishing) съобщи новината, в която уточнява, че Рийз Уидърспун работи по романа заедно с Коубън. Книгата, която засега няма заглавие, ще излезе през есента на следващата година и се разработва по идея на Уидърспун.

„Да кажа, че съм фен на творчеството на Харлан, е огромно подценяване“, каза Уидърспун в изявление, публикувано от издателството. „Фактът, че той намери идеята ми за този трилър за достатъчно интригуваща, за да иска да си партнира с мен като съавтор, е мечта, която се превръща в реалност“.

