Нови обвинения: Дейв Грол ли е виновен за смъртта на Кърт Кобейн и Тейлър Хокинс?

Музикантът Дейв Грол, за който наскоро стана ясно, че е станал баща на извънбрачно дете, стана мишена на нова доза теории на конспирацията. Според някои онлайн потребители именно Грол има нещо общо със смъртта на две знакови лица на музикалната сцена - вокалиста на Nirvana Кърт Кобейн и барабаниста на Foo Fighters Тейлър Хокинс.

Кобейн умира през 1994 г., след като се прострелва в главата, а Хокинс от свръхдоза наркотици през 2022 г. Феновете и на двамата сега са насочили погледите си върху Грол, като според тях той може би е замесен в трагичната смърт на музикантите, с които е свирил в различни периоди от живота си, посочва изданието Radar, цитирано от dir.bg.

В социалната мрежа Х конспиративни коментари започнаха да плъзват и да придобиват популярност заради скорошните разкрития, че вокалистът на Foo Fighters системно е бил неверен на жена си - дотолкова, че вече има бебе от друга жена: "Дейв е зъл човек и има пръст в смъртта на Кобейн и Хокинс, няма да се учудя."

Конспирациите е много вероятно да са мотивирани и от факта, че когато Кърт отне живота си Дейв, който също бе част от Nirvana, разказа в интервю, че обмисля да се откаже от музиката. "Не съм сигурен дали ще се занимавам отново с музика. Сънувам Кърт постоянно. И всеки път, когато сядам зад барабаните, го виждам."

Dave Grohl (currently of the Foo Fighters) says he still dreams about former Nirvana bandmate Kurt Cobain. He explains his dreams as "Kurt’s still alive. I walk onstage. And my drumsticks are the size of telephone poles....”⁠



