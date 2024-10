Лиса Мари Пресли пазила тялото на сина си в дома си два месеца след смъртта му

Лиса Мари Пресли била толкова съкрушена от загубата на сина си Бенджамин Киоу, че държал тялото му в дома си два месеца след неговата смърт. Не само това, но наследницата на Елвис Пресли дори поканила татуист да го види, за да ѝ направи същата татуировка като Бенджамин.

Това е само едно от зашеметяващите разкрития в новите мемоари на Пресли „Оттук до великото неизвестно“, която беше завършена от нейната дъщеря актрисата Райли Киоу след смъртта на 54-годишната Лиса Мари през януари 2023 г.

В книгата Лиса Мари разкрива, че е трябвало да се принуди да се бори, за да остане жива за останалите си деца, Райли и дъщерите близначки Харпър и Финли Локууд, сега на 16. Това означавало да не се сбогува с Бенджамин веднага — отчасти защото не могла да реши дали да го погребе в Хавай или в Грейсланд, имението в Мемфис, където Елвис умря и е погребан.

“Къщата ми има отделна спалня и държах Бен там два месеца. В щата Калифорния няма закон, според който човек трябва да бъде погребан незабавно”, пише Лиса Мари в мемоарите си. “Намерих много съпричастен собственик на погребален дом … Тя каза: "Ние ще доведем Бен Бен при вас"."

Lisa Marie Presley kept son Benjamin’s body in her home for two months after his death https://t.co/oNXUcllrD7 pic.twitter.com/6isB0I8V85

"В стаята се поддържаше температура от 12 градуса, за да се запази тялото му", пише тя, добавяйки, че „толкова е свикнала с него, да се грижи за него и да го държи там“.

Райли и Лиса Мари решиха да почетат Бенджамин, като си направиха татуировки, които съответстват на неговите — той имаше татуировка с името на сестра си, изписано на ключицата, както и с името на майка си - на ръката.

Татуист е бил извикан в дома на семейството, за да види въпросните татуировки на тялото на покойния Бенджамин и да направи подобни за Райли и Лиса Мари. Когато татуистът попитал дали имат снимки на татуировките на Бенджамин, за да може да съпостави шрифта и позиционирането, Лиса Мари отговорила: „Не, но мога да ви покажа.“

Райли пише: “Лиса Мари Пресли току-що беше помолила този беден човек да погледне тялото на мъртвия ѝ син, което се оказа точно до нас в стаята. Имах изключително абсурден живот, но този момент е в челната петица.”

От своя страна Лиса Мари също е знаела, че това е странно. “Мисля, че би ужасило всеки до смърт, ако синът му е там по този начин. Но не и мен,” пише дъщерята на Елвис.

Скоро след деня на татуирането, спомня си Райли, всички усетили, че Бенджамин иска да бъде погребан.

“Дори майка ми каза, че го е усетила да ѝ говори, казвайки „Това е лудост, мамо, какво правиш? Какво, по дяволите!”.

Released today! Lisa Marie Presley’s memoir, compiled by her daughter Riley Keough from hours of recordings, is a raw, moving and utterly compelling account of her truly iconic life. Incredible! pic.twitter.com/yPiqxRckcY