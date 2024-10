Парис Хилтън искала да бъде като принцеса Даяна

Парис Хилтън се възхищава на принцеса Даяна. Звездната наследница и риалити звезда беше попитана в интервю за W Magazine дали има жени, на които гледа като на модели за подражание. "Принцеса Даяна имаше толкова огромно сърце и винаги използваше платформата си, за да помага на децата и да помага на света да бъде по-добро място", посочи Парис .

Бизнесдамата също така отбеляза, че Мерилин Монро е нейната "най-добра икона". Тя каза: „Камерата я обичаше, тя я обичаше, тя знаеше как да работи с нея. Тя също играеше героиня, с която мога да се свържа. Тя не беше тъпа блондинка - тя просто беше много добра в преструването на такава. Точно като мен."

Парис и преди е определяла принцеса Даяна като един от своите идоли. Според Express, Парис Хилтън е коментирала въпроса по време на участие в Magic Radio Breakfast през 2023 г. В интервюто за популяризиране на книгата си "Paris: The Memoir" авторката разкри, че е чела книгата на принц Хари и е гледала документалния сериал на Netflix за него и Меган Маркъл.

„Прочетох го и също гледах сериала и си помислих, че той е преживял толкова много и не мога да си представя просто да загубя майка си. Принцеса Даяна винаги е била един от моите идоли", каза тогава тя пред Express.

Парис също каза: „Просто ми разбива сърцето, че трябваше да преминат през това и знам как стоят нещата с медиите. Може да бъде толкова трудно, когато те просто нахлуват в живота ви постоянно и това е продължавало през целия им живот."

Докато си спомня за Даяна, Парис нарече и друг член на британското кралско семейство „вдъхновяващ“. След смъртта на кралица Елизабет през 2022 г. Хилтън написа в X (бивш Twitter): „Оригиналното момиче-шеф. Една от най-вдъхновяващите жени. Краят на една ера. RIP."

И Парис, и майка ѝ Кати Хилтън са се срещали с членове на британското кралско семейство. По време на участие в What What Happens Live през 2023 г. Парис разкри, че е излизала с принц Хари и принц Уилям "преди години" в Парк Лейн Хилтън в Лондон. "Бяхме аз, Кристина Агилера и момчетата и група хора", припомни си тя. "Беше забавна вечер." Междувременно майката на Парис Хитъл - Кати, каза на водещия Анди Коен, че се е запознала с принцеса Даяна на Met Ball и че се е срещала с сегашния крал Чарлз и кралица Камила „няколко пъти в Бъкингамския дворец“.