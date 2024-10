Освиркаха семейството на Шон "Диди" Комбс пред съда в Ню Йорк (СНИМКИ)

Майката и шестте деца на рапъра P Diddy (с истинско име Шон Комбс), обвинен в трафик на хора и насилие, присъстваха на предварителното изслушване по делото му. Тълпа недоброжелатели освирква близките на певеца на изхода от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк, съобщава „Дейли мейл“.

Дошли да подкрепят рапъра бяха 84-годишната му майка Джанис Комбс, облечена в палто с хищнически щампи и масивни слънчеви очила, и децата му от покойната Ким Портър - 26-годишният Крисчън Кинг, 17-годишните близнаци Д' Лила Стар и Джеси Джеймс и 33-годишният Куинси Браун от предишната връзка на Ким, когото Пи Диди осинови и отгледа от детството.

В компанията бяха още първото дете на рапъра, 30-годишният Джъстин Диор от дизайнерката Миса Хилтън-Брим и 18-годишният Чанс от връзката на рапъра със Сара Чапман.

Всички деца на рапъра се държаха за ръце на излизане от делотои не реагираха на виковете към тях.

"Джанис, синът ти е изнасилвач! Синът ти е изнасилвач и заслужава да влезе в затвора", викахя от тълпата по майката на рапъра. Роднините на П. Диди излезли от колата и влезли в съдебната палата, минавайки покрай шумната гневна тълпа. Майката на певеца, която преди това беше заявила, че синът ѝ „не е чудовище“, се опита да държи главата си наведена и също не реагира на враждебните подвиквания.

Пи Диди пристигна на изслушването в затворническа униформа. Той се усмихна, прегърна адвокатите и се зарадва да види семейството си.

54-годишният рапър П. Диди е обвинен в сексуално насилие, трафик на хора и убийство, някои го смятат за виновен за смъртта на рапъра Тупак Шакур. През 2023 г. бившата приятелка на певеца Каси Вентура се обърна към съда, обвинявайки бившия си любовник в изнасилване и малтретиране, но по-късно оттегли изявлението. След това бързо започнаха да се появяват нови жертви и да изплуват подробности от бурния личен живот на музиканта.

В продължение на 10 години Комбс е бил домакин на "бели партита“ в дома си с международни звезди. На тях са присъствали и проститутки, а вероятно и непълнолетни, които са били принуждавани към секс. Рапърът бе задържано през септември в едно от най-шумните дела през последните години е насрочено за 5 май 2025 г. Дотогава адвокатите от двете страни ще събират доказателства и ще се подготвят за това, което вероятно ще стане едно от най-шумните дела през последните години.

Межудврменно адвокат на рапъра P. Diddy разкри кое е „най-трудното нещо“ в затвора за певеца. Марк Агнифило каза, че затворникът Шон Комбс (истинско име P Diddy) е най-недоволен от храната в затвора. „Мисля, че храната вероятно е най-трудната част от всичко това“, каза Агнифило пред репортери пред съда в Ню Йорк, според E! News.. „Понякога колкото повече е притискан човек, толкова по-силен става той“, добави вторият адвокат на рапъра Антъни Л. Рико. „Никой не обича да стои в затвора“.

