Дъщерята на Ар Кели твърди, че е била сексуално малтретирана от баща си като дете (ВИДЕО)

Повече от две години след като R&B певецът Ар Кели беше осъден по шест от 13 обвинения за създаване на детска порнография и примамване на непълнолетни в незаконна сексуална дейност, друга жертва за предполагаемото сексуално насилие на певеца проговори — собствената му дъщеря.

В документална поредица от две части, наречена "Кармата на Ар Кели: Пътешествието на една дъщеря" в мрежата за стрийминг на TVEI, 26-годишната Джоaн твърди, че Кели я е малтретирал сексуално като дете.

„Той беше моето всичко“," каза Джоан в документалния филм. "Дълго време дори не исках да повярвам, че се е случило. Не знаех, че дори да е лош човек, ще ми направи нещо, бях твърде уплашена, за да кажа на някого. Бях твърде уплашена, за да кажа и на майка ми."

Във втората част на документалния филм Аби навлиза в подробности за случилото се, обяснявайки: „Просто си спомням, че се събудих от това, че ме докосваше. И аз не знаех какво да правя, така че просто си лежах и се преструвах, че спя."

Разкритието на Джоан идва пет години след като тя застава зад неговите жертви, които е малтретирал сексуално, както и техните семейства.

През 2022 г. Р. Кели беше осъден на 30 години затвор по обвинения в рекет и сексуален трафик, базирани извън Ню Йорк. През 2023 г. той беше осъден в Чикаго на 20 години затвор по обвинения в детска порнография и примамване на непълнолетни за секс.

След разказа на Джоан, адвокатът на Ар Кели Дженифър Бонджиан излезе с изявление пред People, отричайки обвиненията, казвайки: „Г-н. Кели категорично отрича тези обвинения. Бившата му съпруга направи същото обвинение преди години и то беше разследвано от Департамента за деца на Илинойс и беше неоснователно... И 'творците на филми,' които и да са те, не са се свързали с г-н Кели или неговия екип дори да му позволят да отрече тези обидни твърдения."