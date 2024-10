Режисьорът на "Аз, роботът" обвини Илон Мъск в плагиатство (СНИМКИ)

В четвъртък съоснователят и главен изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск представи дългоочаквания поглед към бъдещето с моделите на новите си прототипи за самоуправление: cybercab и robovan. На тържеството присъстваше и новият робот Optimus на Tesla, който сервираше напитки и забавляваше тълпата.

Дали роботът Оптимус действително е бил напълно автономен, или по-скоро е бил управляван от разстояние, е (много) спорно.

Един човек обаче, който изглеждаше доста сигурен за произхода на тези проекти, беше режисьорът на „Аз, роботът“ Алекс Прояс. Режисьорът публикува оплакването си директно в притежаваната от Мъск социална медия X, коментирайки: „Хей, Илон, може ли да ми върнеш дизайните, моля?“

В публикацията се съдържаха изображения на автономните полицейски сили на „Аз, роботът“ един до друг до бота на Оптимус, транспорта във филма от 2004 г. до робота на Тесла и футуристичен автомобил от филма на Прояс до киберкабината.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E