"Дяволът в Белия град" - Скорсезе и Ди Каприо пускат съвместен филм (ВИДЕО)

Проектът на Мартин Скорсезе "Дяволът в Белия град" все пак ще излезе като пълнометражен филм, съобщи порталът Deadline.

Според източника главната роля в дългосрочния проект, чиято продукция се обсъжда от няколко години, ще играе Леонардо ди Каприо, който ще бъде и изпълнителен продуцент на филма заедно със Скорсезе. Сюжетът разказва историята на сериен убиец, действал по време на Световното изложение в Чикаго през 1893 г. Филмът е базиран на едноименната книга на Ерик Ларсън.

Известно е, че актьорът придобива правата за заснемане на „Дяволът в Белия град“ още през 2010 г., а през 2019 г. бе решено проектът да се превърне в мини-сериал, който Мартин Скорсезе ще продуцира само. Сега обаче режисьорът се върна на режисьорския стол и вече се готви да заснеме следващия си пълнометражен филм.

Интересното е, че първоначално за главната роля е одобрен Киану Рийвс. Но сега, както съобщава порталът, Леонардо е готов да работи отново с любимия си режисьор. Преди това двамата са работили заедно по проекти като The Departed и Killers of the Flower Moon.