Скандал с интервюто на Мария Бакалова в "Гардиън" (СНИМКА)

Известният британски вестник „Гардиън“ е сложил думи в устата на българската актриса Мария Бакалова за Доналд Тръмп, които тя не е изричала.

Актрисата даде интервю за изданието, в което отговаря на въпроса и за своето участие във филма „Стажантът“, посветен на бившия президент и настоящ кандидат за Белия дом Доналд Тръмп. В него тя играе Ивана Тръмп – чешката съпруга на Доналд.

Според заглавие в „Гардиън“ Мария е нарекла Тръмп: „Един от най-злите хора на нашия век“. Екипът на актрисата излезе с опровержение, заявявайки, че написаното е плод на въображението на журналиста Емин Санер и не отговаря на истината.

Предоставен е запис от интервюто, от което става ясно, че тези думи са казани за адвоката на бившия президент Рой Маркъс Кон.

„Гардиън“ промени заглавието и същото беше направено и от другите медии, които са публикували материала, пише БГНЕС.

Истинските думи на Мария Бакалова за Тръмп са, че това не е политически филм и хората са многопластови.

‘People are complex’: Maria Bakalova on Donald Trump – and playing Ivana in The Apprentice https://t.co/TJLFkqzffr