Кание Уест пусна нова песен с участието на дъщеря си Норт и Шон „Диди“ Комбс

Рапърът Кание Уест изненада феновете с ново музикално парче, в което участват неговата 11-годишна дъщеря Норт и скандалният продуцент Шон „Диди“ Комбс. Песента, озаглавена „Lonely Roads Still Go to Sunshine“, беше споделена от 47-годишния изпълнител в социалната мрежа X в събота, 15 март, съобщава People.

В проекта се включват още 26-годишният син на Диди, Кинг Комбс, както и музикантката Жасмин Уилямс – ново попълнение в екипа на Yeezy. Песента започва с гласов запис на телефонен разговор, за който се предполага, че е между Уест и 55-годишния Комбс.

„Искам просто да ти благодаря, че се грижиш за децата ми, човече“, казва мъжки глас, за който се предполага, че е този на Диди. „Никой не им се обади, никой не ги потърси.“

„Абсолютно, обичам те, човече“, отговаря Уест. „Ти ме отгледа. Дори когато не знаех кой си, разбираш ли?“

Сред другите впечатляващи моменти в парчето се откроява изпълнението на малката Норт, която рапира: „Когато ме видиш да грея, значи виждаш светлината.“

Малко след излизането на песента, Уест публикува в X (но по-късно изтри) екранни снимки от чат между него и бившата му съпруга Ким Кардашиян. Според информация на TMZ, риалити звездата се е опитала да спре издаването на парчето, като е регистрирала търговска марка с името на Норт.

„Повече никога няма да говоря с теб“, пише Уест на Кардашиян в съобщение, цитирано от TMZ.

„Попитах те още тогава дали мога да запазя нейното име като търговска марка. Ти каза „да“. Когато навърши 18, правата ще бъдат нейни. Затова спри“, отговаря Ким, която наскоро навърши 44 години. „Изпратих документите, за да не бъде в песента на Диди, за да я защитя. Само един човек може да притежава марката!“

Според изданието Кардашиян твърди, че с Уест са имали предварително споразумение още при раждането на децата си да регистрират имената им, за да се избегне възможността други хора да ги използват с комерсиална цел.

„Промени го, или обявявам война“, отвръща Кание. „И нито един от нас няма да се възстанови от публичния скандал. Ще трябва да ме убиеш.“

Няма съмнение, че последните месеци са особено противоречиви за Кание Уест. Рапърът неведнъж е изразявал подкрепата си за Диди, който в момента е в ареста и очаква съдебен процес по обвинения в сексуални престъпления на федерално ниво.

На 6 февруари Уест сподели в социалните мрежи, че „те се опитват да превърнат Диди в показен пример“, като в същото време направи поредица от антисемитски коментари, в които хвалеше Адолф Хитлер. В изтрит пост той категорично заяви, че „никога няма да се извини“ за изявленията си.

Диди беше обвинен през септември 2024 г. в трафик на хора, рекет и склоняване към проституция. Той пледира „невинен“ по всички обвинения, но остана без право на гаранция, като процесът му е насрочен за месец май.

Уест също така неведнъж е попадал в полезрението на медиите заради спорни изказвания. Един от най-скандалните му постове беше насочен към собственика на X Илон Мъск, когото той свърза с фашистки символи. Впоследствие Мъск реагира, наричайки атаките „изтъркан и уморителен опит за демонизация“.

Непрестанните провокации на рапъра доведоха до сериозни последици за кариерата му. След антисемитските му изказвания той беше изоставен от агента си, а компанията Shopify закри уебсайта му, след като Уест се опита да продава тениски със свастики.